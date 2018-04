BN-Kreisgruppe trifft sich in Niederndorf

Die Bund Naturschutz-Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach lädt ein zur Mitgliederversammlung am Mittwoch, 18. April, um 19.30 Uhr in die Sportgaststätte des ASV Niederndorf. Unter anderem stehen ein Vortrag zum Thema "Gut und gesund essen, verantwortlich produzieren und einkaufen" und Ehrungen auf dem Programm. Bereits um 18 Uhr ist Treffpunkt am Sportheim zur Teilbegehung der Südumfahrung Niederndorf/Neuses. red