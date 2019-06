BN hat Saatgut zu vergeben

Der Bund Naturschutz (BN), Ortsgruppe Adelsdorf, unterstützt engagierte Landwirte bei der Herstellung von Blühwiesen. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren wurden auch heuer wieder drei Acker- bzw. Grünflächen mit insgesamt rund 2000 Quadratmetern eingesät, teilt die Ortsgruppe mit. Zwei Flächen wurden dabei vom Nebenerwerbslandwirt Werner Feiler zur Verfügung gestellt, eine weitere durch Mechthild Böttcher-Mauruschat, die seit Jahren eine Fläche der Gemeinde gepachtet hat. Den Samen stellte die Ortsgruppe.

Mindestlaufzeit fünf Jahre

"Für uns war es wichtig, dass die Flächen mindestens fünf Jahre zur Verfügung stehen, denn sonst haben sie keine Wirkung", betont Manfred Ludwig, der Biologe der Ortsgruppe. Nachdem in den vergangenen Jahren Samen aus dem Kulturland-schaftprogramm (Kulap) zum Einsatz kamen, wurde heuer die Samenmischung "Blühende Landschaft" verwendet. "Wir haben noch für weitere 1000 Quadratmeter Blumensamen zur Verfügung, die wir gerne an einen Flächenbesitzer abgeben", sagt der Ortsvorsitzende Helmut König. Voraussetzung ist, die Fläche liegt in der freien, offenen Landschaft Adelsdorfs. Interessenten melden sich unter bund.adelsdorf@bund.net oder unter Telefon 09195/993164. red