BN besucht Kläranlage

Der nächste Stammtisch des Bundes Naturschutz Höchstadt findet am Dienstag, 12. März, um 19.30 Uhr im ASV-Sportheim in Höchstadt statt. Themen sind unter anderem das Volksbegehren "Artenviefalt - Rettet die Bienen", das weitere Vorgehen bezüglich der Streuobstwiese an der Kerschensteiner Straße und der Besuch der Kläranlage Mühlhausen (Termin). red