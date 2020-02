BN beklagt Kahlschlag in Heßdorf

Über einen "totalen Kahlschlag statt einer artenschutzgerechten Pflege" an mehreren Hecken in Heßdorf ärgert sich die Ortsgruppe Seebachgrund des Bundes Naturschutz (BN). Wie deren Vorsitzender Christian Wosegien an Bürgermeister Horst Rehder (BB) schreibt, müsse man zum wiederholten Mal unangemessene Eingriffe des Bauhofs bei der Pflege der Hecken und Bäume auf dem Gebiet der Gemeinde Heßdorf beklagen. Erneut seien bestehende Hecken in voller Länge auf Stock gesetzt worden, obwohl diese Vorgehensweise in vollem Umfang dem Ziel und den Grundsätzen des Bayerischen Naturschutzgesetzes widerspreche.

Die BN-Ortsgruppe stehe seit Jahren meist über ihr Mitglied Josef Röhrle in regelmäßigem Kontakt zu Rehder, schreibt Wosegien weiter, aber es sei keine positive Entwicklung bei diesem Thema festzustellen. Der BN habe auf eine Zusammenarbeit gesetzt und im vergangenen Jahr mit dem Bürgermeister verabredet, an einem Runden Tisch die von der Gemeinde geplanten umwelt- und naturschutzrelevanten Maßnahmen vor der Ausführung abzusprechen. Nun sei man es leid, "sich auf dem Rathaus hehre Worte abzuholen, während andererseits der Bauhof ganz ungeniert die Kettensäge von der Leine lässt". Unabhängig von einer abschließenden rechtlichen Bewertung des aktuellen Vorgangs entlang der Membacher Straße und am Kindergarten müsse es doch grundsätzlich möglich sein, solche Maßnahmen abschnittsweise durchzuführen, statt die Hecke auf ganzer Länge auf einmal auf Stock zu setzen.

Der BN halte es für unlauter, hier die Verkehrssicherungspflicht als rechtliche Legitimation vorzuschieben, da sich zwischen Hecke und Straße noch der Radweg und ein Grünstreifen befänden. Rehder als Bürgermeister verantworte dieses Vorgehen, deswegen könne er auch eine Änderung bewirken, nehmen die Naturschützer den Heßdorfer Rathauschef in die Pflicht.

Die Lebensräume für Wildtiere seien inzwischen extrem knapp, weshalb es umso wichtiger sei, alle Maßnahmen möglichst schonend und naturverträglich durchzuführen. Der überwältigende Erfolg des bayernweiten Volksbegehrens zur Artenvielfalt habe gezeigt, wie sehr sich die Gesellschaft um die Natur sorgt. Hier hätte die Gemeinde ein Zeichen setzen und ein Vorbild geben können. Stattdessen habe man bei den beiden Hecken eine "Komplettrasur" durchgeführt. Der BN behält sich vor, in Zukunft "viel mehr Lärm" zu machen, weil die bilateralen Gespräche mit der Gemeinde bislang ohne Wirkung geblieben seien. red