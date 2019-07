BN begrüßt Gesetzentwurf

"Wir begrüßen es sehr, dass die Mehrheit des Bayerischen Landtags den Willen der Bevölkerung für mehr Artenschutz verstanden hat und dies sogar mit einem weiteren Gesetz ergänzt hat", so Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern e.V. (BN) in einer Pressemitteilung.

Das erfolgreichste Volksbegehren in Bayern, die weitgehend konstruktiven Diskussionen in den Facharbeitsgruppen und am runden Tisch sowie die vielen vor Ort entstandenen Initiativen sind ein starkes Hoffnungszeichen und ein gemeinsamer Aufbruch für die Rettung der bedrohten Artenvielfalt in Bayern, dem noch viele weitere Schritte folgen müssen.

"Dass im Landkreis Kronach über 13 Prozent der Bevölkerung für das Volksbegehren gestimmt haben, ist ein klarer Auftrag an die Politik und die Gemeinden, die gesetzlichen Verbesserungen nun auf allen Ebenen mit Leben zu erfüllen," sagt Elisabeth Hoffmann, Vorsitzende der Kreisgruppe Kronach. "Für eine echte Trendwende im Naturschutz benötigen wir mehr Flächenschutz und Schutz der Natur vor Zerstörung, das heißt den Verzicht auf den vierspurigen Neubau der B 173 zwischen Neuses und Küps sowie der Lerchenhoftrasse", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der BN wolle die Umsetzung des Artenschutzpaketes begleiten.

Rahmenbedingungen wichtig

Unabhängig von den Gesetzen, die im Landtag beschlossen werden, sind für den BN auch grundlegende Änderungen der Rahmenbedingungen wichtig: "Viele Landwirte sind bereit für mehr Naturschutz, aber sie brauchen die richtigen Rahmenbedingungen", so Mergner. "Wir erwarten daher von der Staatsregierung nun auch, dass sie aktiv an einer Ökologisierung der EU-Agrarpolitik arbeitet." Auch die Kommunen spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung: "Hier brauchen wir eine gesetzliche Begrenzung des Flächenverbrauchs auf fünf Hektar pro Tag." Im Landkreis Kronach wurden in den vergangenen Jahren etliche Straßenbauprojekte wie die dreispurige Umgehung von Zeyern sowie neue Wohn- und Gewerbeflächen geplant und realisiert. red