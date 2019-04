BMX-Fahrrad am Bahnhof entwendet

In der Zeit von 6 Uhr bis 16.10 Uhr entwendete am Donnerstag ein bisher unbekannter Täter ein am Fahrradabstellplatz des Bahnhofes verschlossenes, abgestelltes, oranges BMX-Fahrrad mit schwarzen Griffen, an dessen Sattel sich auffällige Aufkleber befinden. Um an das Fahrrad zu kommen, wurde das Spiralschloss vermutlich durchtrennt und ebenfalls entwendet. Wer kann Hinweise auf den Dieb des BMX-Rades geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol