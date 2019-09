Ein Unbekannter hat einen in der Baumannstraße in Haßfurt geparkten silberfarbenen BMW beschädigt. In der Zeit von Montag, 10 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, bekam das Auto an der rechten Heckseite tiefe Kratzer und Dellen ab. Der Fahrzeughalterin ist ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden. Wer kann Angaben zu dem Täter machen?