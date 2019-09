In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Haßfurter Polizei in Zeil. Am Mittwoch, 4. September, in der Zeit von 8 bis 8.15 Uhr beschädigte eine unbekannte Pkw-Fahrerin mit einem Dacia Sandero beim Einparken vor dem Kindergarten im Haardtweg einen schwarzen BMW X6. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete die Autofahrerin von der Unfallstelle. Am BMW wurde die Stoßstange verkratzt. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt, Ruf 09521/9270.