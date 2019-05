Knetzgau vor 16 Stunden

BMW wird angefahren

Die Haßfurter Polizei ermittelt in einer Unfallflucht in Knetzgau. Am Montagmorgen zwischen 5.10 und 6.40 Uhr wurde der geparkte Pkw eines 50-Jährigen in der Klingenstraße angefahren. An dem BMW entst...