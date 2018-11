BMW wird angefahren

Auf Zeugenhinweise hofft die Polizei, um eine Unfallflucht in Haßfurt klären zu können. Ein Einser-BMW wurde am Mittwoch zwischen 20.15 und 22 Uhr auf dem Parkplatz am Tränkberg angefahren. Das geparkte Fahrzeug wurde an der rechten hinteren Tür demoliert. Dem 20-jährigen BMW-Fahrer entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Wer hat Verdächtiges bemerkt?