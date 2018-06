BMW wird angefahren

In der Zeit von Montagnacht bis Dienstagvormittag wurde ein in der Rückelstraße in Haßfurt geparkter blauer BMW gestreift. Dadurch entstand ein Sachschaden von 1200 Euro am BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion in Haßfurt entgegen unter der Rufnummer 09521/9270.