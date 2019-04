Bamberg vor 12 Stunden

BMW vor dem Klinikum beschädigt

Sachschaden von etwa 2000 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem braunen BMW, der am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr gegenüber dem Bamberger Klinikum in der Buger Straße auf einem Parkplatz a...