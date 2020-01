BMW und Ford werden an den Seiten verkratzt

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Sonntag, 23 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, die rechte Fahrzeugseite eines in der Martin-Luther-Straße in Haßfurt geparkten schwarzen BMW verkratzt. Die Besitzerin hatte ihr Auto am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zum Pkw entdeckte sie auf der zum Gehweg hin geparkten rechten Fahrzeugseite Kratzer. Deshalb ist davon auszugehen, dass ein Fußgänger im Vorbeigehen den BMW demolierte und dabei einen Schaden von rund 1000 Euro verursachte. Ebenfalls in der Martin-Luther-Straße wurde zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, ein Ford Focus an der rechten Fahrzeugseite durch Kratzer beschädigt. Da auch der Ford an der zum Gehweg geparkten Seite demoliert wurde, ist ebenfalls von einem vorbeigehenden Fußgänger auszugehen, der den Schaden von etwa 200 Euro hinterließ. Noch ist nicht bekannt, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Straftaten besteht. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt, Telefon 09521/9270.