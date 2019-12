BMW touchiert und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr einen schwarzen BMW X1, der auf dem Parkplatz des Kauflandes abgestellt war. Am BMW wurde die Fahrzeugfront verkratzt. Es konnte blauer Farbabrieb festgestellt werden. Zeugen der Verkehrsunfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.