Ein 64-jähriger Mann fuhr am Montag um 15.20 Uhr mit seinem Fahrzeug rückwärts aus seiner Grundstückseinfahrt. Hierbei touchierte er mit der hinteren rechten Fahrzeugseite einen parkenden BMW. An den Anstoßstellen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 8000 Euro. pol