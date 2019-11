BMW schleudert in den Gegenverkehr

Zwei Verletzte hat es am Mittwoch bei einem Unfall zwischen Haundorf und Beutelsdorf gegeben. Gegen 15 Uhr befuhr eine 33-Jährige die Kreisstraße von Haundorf in Richtung Beutelsdorf. In einer Rechtskurve verlor die BMW-Fahrerin, vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn, schleuderte in einen entgegenkommenden Ford und blieb anschließend auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Beide Fahrzeuginsassen konnten sich aus eigener Kraft aus ihren Fahrzeugen befreien. Jedoch kamen sie nach ärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Autos wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. pol