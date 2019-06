Den hinteren rechten Reifen eines schwarzen BMW zerstach ein Unbekannter am Dienstagmorgen in der Zeit von 5 bis 8.15 Uhr. Das Auto war an der Durchfahrt zur Obermaintherme am ehemaligen Schwimmbad, Am Kurpark, geparkt. Um Hinweise bittet die PI Bad Staffelstein, Telefon 09573-2223-0.