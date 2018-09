BMW prallt mit Wucht gegen Lastzug

Eckehard Kiesewetter Maroldsweisach — Das missglückte Überholmanöver eines BMW-Fahrers sorgte am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 279 bei Maroldsweisach für einen schlimmen Verkehrsunfall. Der 62-jährige Unfallfahrer, der frontal gegen einen Lastkraftwagen prallte, wurde lebensgefährlich verletzt. Zwei Insassen eines weiteren beteiligten Personenwagens und der Lkw-Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Der Fahrer des BMW X4, der sich auf dem Weg Richtung Ebern befand, wollte laut Mitteilung der Pressestelle am Polizeipräsidium Unterfranken kurz nach 14 Uhr am südlichen Ortsausgang von Maroldsweisach an einer Steigung vermutlich einen Viehtransporter überholen. Als er nach links ausscherte, hatte der Mann aus den Haßbergen offenbar den Gegenverkehr übersehen. Der Fahrer eines entgegenkommenden schweren Lastzugs aus Cuxhaven versuchte den Angaben zufolge noch, nach rechts auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Etwa 200 Meter nach dem Ortsende kam es zum Zusammenstoß. Das schlingernde Lkw-Gespann rammte noch ein weiteres Fahrzeug, einen VW Golf, drückte ihn gegen die Leitplanke und blieb schließlich selbst an der rechten Leitplanke hängen.

Mit dem Rettungshubschrauber

Der BMW des Unfallverursachers wurde durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Der 62-jährige Fahrer, der sich allein im Auto befand, wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Mit schwersten Verletzungen wurde der Mann nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst per Hubschrauber ins Uniklinikum nach Würzburg geflogen. "Nachdem der BMW bereits vor dem Unfall einem Zeugen aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war", heißt es in dem Bericht der Polizei, "könnte auch ein medizinisches Problem im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen eine Rolle gespielt haben."

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Maroldsweisach, Ermershausen, Pfarrweisach, Hofheim und Burgpreppach, drei BRK-Rettungswagen, zwei Notärzte und der Einsatzleiter Rettungsdienst Haßberge, Jürgen Geisel.

Ein Sachverständiger, der den Unfallhergang untersuchen soll, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg hinzugezogen. Die Bundesstraße blieb während der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Aufräumarbeiten für mehr als drei Stunden total gesperrt. Die Einsatzkräfte richteten eine Umleitung über Voccawind und Eckartshausen ein. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall leiten die Beamten der Polizeiinspektion Ebern.

Vertreter des Roten Kreuzes lobten das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer am Unfallort, die den Verletzten versorgt und auch die Unfallstelle absichert hatten.