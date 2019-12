BMW muss jetzt in die Werkstatt

Die linke Fahrzeugseite eines im Stadtweg in Unteraurach geparkten weißen BMW M4 beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer zwischen Montagabend und Mittwochmorgen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei unter Telefon 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.