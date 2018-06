BMW muss jetzt in die Werkstatt

An einem in der Pödeldorfer Straße abgestellten BMW wurden die hintere Stoßstange, die Felge und Teile der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Diesen hatte der Besitzer auf einen dortigen Pendlerparkplatz in der Zeit von Montagabend auf Dienstagmorgen abgestellt. Der hinterlassene Schaden wird auf 1500 Euro beziffert.