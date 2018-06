BMW kommt von der Fahrbahn ab

pol



Als am späten Freitagnachmittag ein 20-jähriger Fahrer mit seinem BMW von der Bamberger Straße nach links in die Staatsstraße 2197 in Richtung Grundfeld abbog, kam er rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. An seinem Pkw und am Verkehrsschild entstand Sachschaden von über 4000 Euro.