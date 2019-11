BMW in Leupoldstein angefahren

Einen Streifschaden an einem schwarzen BMW hat ein bislang nicht bekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in Leupoldstein (Kreis Bayreuth) verursacht. Das am Kotflügel und Stoßfänger vorne links beschädigte Fahrzeug war auf Höhe des Anwesens 38 abgestellt. Am Ende der Straße befindet sich ein Wendehammer mit Altglascontainern. Der Schadensverursacher entfernte sich letztlich von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung bekannt zu geben. Dem Fahrzeughalter entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pegnitz unter Telefon 09241/99060 zu melden.