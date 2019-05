BMW hat jetzt eine Delle

Ein Mann aus dem Stadtgebiet erstattete bei der Polizei Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug. Der Geschädigte hatte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch seinen roten 3er BMW in der Amtsgerichtsstraße vor Hausnummer 8 ordnungsgemäß geparkt und am nächsten Morgen festgestellt, dass ein Unbekannter in seinen Kofferraumdeckel offensichtlich eine Delle getreten hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach unter Telefon 09261/5030 entgegen. pol