1000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter an einem 1er BMW. Das graue Auto war am Dienstag in der Zeit von 12 bis 15.30 Uhr in der Sudetenstraße in Haßfurt geparkt. Das unbekannte Fahrzeug verursachte an der hinteren linken Seite in Höhe von 66 Zentimentern einen Schaden von 1000 Euro. pol