BMW-Fahrerin bringt Radfahrer zu Sturz

Leicht verletzt worden ist ein 40-jähriger Fahrradfahrer am Montagmorgen in der Simon-Hegele-Straße in Forchheim. Er wurde zunächst von einer 33-jährigen BMW-Fahrerin überholt. Diese bog schließlich unmittelbar vor ihm nach rechts auf ein Betriebsgelände ein, wodurch dem 40-Jährigen der Weg abgeschnitten wurde. Er fuhr ungebremst in die Beifahrerseite des BMW und stürzte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Auto der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.