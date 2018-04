BMW-Fahrer wird am Hienberg mit Tempo 184 statt 100 geblitzt

Auf der Autobahn 9 befindet sich zwischen Hormersdorf und Schnaittach (Kreis Nürnberger Land) eine Gefällstrecke, der Hienberg. Dort verläuft die Fahrbahn aufgrund der geografischen Gegebenheiten teilweise kurvig mit Sichtweiten von teilweise nur 300 Metern. Da die A 9 eine stark frequentierte Autobahn ist, auf der sich häufig Stau bildet, wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt.

Dadurch können die Fahrzeugführer auch an den unübersichtlichen Stellen rechtzeitig reagieren und unfallfrei an Stauenden anhalten. Am Mittwoch führte die Erlanger Verkehrspolizei dort zwischen 9.20 und 13.20 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei den 4900 passierenden Fahrzeugen löste die "Blitzanlage" 453-mal aus. Dabei waren 163 Betroffene so schnell, dass sie mit Bußgeldern rechnen müssen. Zwölf von ihnen werden zudem ihre Führerscheine abgeben müssen. Besonders fahrlässig war der Fahrer eines weißen BMW mit Münchner Zulassung: Er wurde mit 184 km/h gemessen. Der Bremsweg bei 184 km/h beträgt rund 340 Meter.

Dabei ist jedoch nicht die Reaktionszeit berücksichtigt, die nochmals mit 55 Metern zu Buche schlagen würde. Der Fahrer hätte im Falle eines unerwarteten Staus schon rein physikalisch keine Chance gehabt, rechtzeitig anzuhalten - er wäre unvermeidlich aufgefahren und hätte einen Unfall verursacht. Deshalb wird er mit rund 1200 Euro Bußgeld und drei Monaten Fahrverbot rechnen müssen. pol