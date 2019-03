BMW-Fahrer völlig losgelöst

Mehrere Verkehrsverstöße und zwei Verkehrsunfälle verursachte am Donnerstagmittag ein 31-jähriger Autofahrer im Bereich der Stadtgrenze Bamberg und Hallstadt. Zunächst fuhr der BMW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit an einer Ampelkreuzung in der Siechenstraße auf der Gegenspur an den wartenden Fahrzeugen vorbei und bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich zur Magazinstraße. Ein bei Grünlicht einfahrender Autofahrer konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Der Verkehrssünder setzte seine Fahrt in Richtung Hallstadt fort. In der Bamberger Straße beschädigte er offenbar beim abrupten Wenden einen Zaun. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit missachtete er in der Folgezeit den Vorrang eines entgegenkommenden BMW-Fahrers. Es kam zum Streifvorgang beider Fahrzeuge, wobei die Außenspiegel beschädigt wurden. Im weiteren Verlauf fuhr der 31-Jährige im Rückwärtsgang durch die Landsknechtstraße, ehe er von einer Polizeistreife angehalten werden konnte. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Fahrzeugführer Widerstand. Zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem der Führerschein einbehalten und der Pkw sichergestellt.

Zeugen bitte melden

Der BMW-Fahrer muss sich nun neben einer Vielzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro.

Wer hat die Fahrt des Mannes beobachtet? Wer wurde selbst gefährdet oder geschädigt? Zeugen und Geschädigte melden sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310. pol