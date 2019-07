In der Magazinstraße bemerkte am Dienstagmittag ein BMW-Fahrer das Abbremsen eines vor ihm fahrenden Autos ebenfalls zu spät, weshalb er auf den Mercedes auffuhr und diesen wiederum auf einen Audi schob. Der Sachschaden an den drei beteiligten Autos beläuft sich auf insgesamt etwa 4000 Euro. Zwei Autofahrer wurden bei diesem Auffahrunfall ebenfalls leicht verletzt.