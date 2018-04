BMW-Fahrer rammt VW Caddy

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Sonntag gegen 11 Uhr auf der B 303. Ein von Burgpreppach kommender 39-jähriger BMW-Fahrer hatte die Bundesstraße in Richtung Tankstelle überqueren wollen und übersah dabei den VW Caddy eines 50-Jährigen aus Sonneberg, der in Richtung Schweinfurt unterwegs war. Der BMW fuhr dem VW in die linke Seite und der Unfallverursacher verletzte sich dabei leicht; im VW blieben Fahrer und Beifahrerin unverletzt. Am VW entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro, am BMW von 8000 Euro.