Beim Abbiegen nach links vom Griesweg in die Nürnberger Straße übersah am Montagmorgen ein 59-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt eines 38-jährigen Skoda-Fahrers. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.