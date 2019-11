BMW-Fahrer nach Unfall auf der Flucht

Ein dunkler BMW war am Freitag um 16.45 Uhr von der Mauergasse in die Kirchgasse unterwegs und stieß hierbei gegen einen hellen Renault Twingo. Der BMW-Fahrer setzte unverrichteter Dinge seine Fahrt fort. Der Twingo wurde am linken hinteren Eck beschädigt. Zeugen teilten dies der Polizei mit, die jetzt nach einem dunklen BMW mit dem Teilkennzeichen LIF-IG??? sucht.