BMW-Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Am Montagmittag ereignete sich in der Straße Am Seifengrund in Kleintettau ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro. Ein 83-jähriger Suzuki-Fahrer war gezwungen, wegen eines ihm auf seiner Fahrbahnseite entgegenkommenden schwarzen BMW auszuweichen, um eine Kollision der Fahrzeuge zu vermeiden. Hierbei steuerte er allerdings gegen einen Stromkasten und eine Straßenlaterne, die wie auch sein Suzuki erheblichen Schaden davon trugen. Der BMW-Fahrer hingegen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Flüchtigen erbittet die Polizeiinspektion in Ludwigsstadt unter der Telefonnummer 09263/975020. pol