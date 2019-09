BMW-Fahrer flüchtet nach Kollision

Die Lichtenfelser Straße befuhr am Freitag um 6.40 Uhr eine Frau mit ihrem Pkw. Hierbei kam ihr ein schwarzer BMW entgegen. Dieser hätte aufgrund geparkter Fahrzeuge am Fahrbahnrand vor der Engstelle warten müssen. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr dennoch in die Engstelle ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.