BMW fährt mit großer Wucht auf einen Audi

Mit großer Wucht ist am Mittwochmittag der 33-jährige Fahrer eines BMW auf der Autobahn 73 bei Forchheim in Fahrtrichtung Norden kurz vor Beginn des Baustellenbereichs in das Heck eines Audi gefahren. Der 76-jährige Audi-Fahrer hatte sein Fahrzeug in Forchheim-Süd verkehrsbedingt abbremsen müssen, was der nachfolgende Fahrer des BMW - laut Verkehrspolizei Bamberg auch wegen seiner zu schnellen Fahrweise - zu spät bemerkte. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde von der Polizei auf mindestens 15 000 Euro geschätzt.