BMW -Emblem gestohlen

Ein bislang Unbekannter hat in der Zeit von Mittwoch, 20. Februar, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 21.2., 6.40 Uhr, das vordere BMW-Emblem eines in der Reichenberger Straße abstellten Fahrzeuges entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/90 60. pol