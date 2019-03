BMW braucht drei neue Reifen

Drei Reifen an einem silberfarbenen BMW zerstachen unbekannte Täter in Aschbach und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Das Fahrzeug stand von Dienstagabend bis Mittwochvormittag in der Ortsstraße "Am Eichenwald". Wem sind am Fahrzeug verdächtige Personen aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land.