BMW bleibt an Laterne hängen

Eine junge Frau aus dem Landkreis Bayreuth stellte am Freitag gegen 15.20 Uhr einen BMW mit Kulmbacher Kennzeichen in der Hauptstraße ab. Sie legte jedoch weder einen Gang ein, noch zog sie die Handbremse an. So machte sich der BMW selbstständig und rollte gegen einen Laternenmast. Der Schaden an der Laterne wird auf rund 200 Euro geschätzt.