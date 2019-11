BMW auf Parkplatz angefahren

Einen Schaden von mindestens 2000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag zwischen 8 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz der Fachhochschule in der Sonneberger Straße. Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim hatte während dieser Zeit seinen Pkw auf dem Parkplatz geparkt. Als er um 11.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er eine Beschädigung an der Frontstoßstange. Zeugenhinweise bitte an Telefon 09561/645-209. pol