BMW angefahren

Eine unangenehme Überraschung erlebte ein 20-jähriger Kulmbacher, als er am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug kam. Der junge Mann hatte seinen BMW kurz nach Mitternacht unbeschädigt im Schießgraben geparkt und musste kurz nach 9 Uhr feststellen, dass dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt worden war - vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs. Hinweise zur Ermittlung des Verursachers nimmt die Polizei in Kulmbach (Telefon 09221/6090) entgegen. red