BMW angefahren und weg

Eine unangenehme Überraschung erlebte am Dienstagmittag ein Autobesitzer. Den silberfarbenen BMW hatte der Eigentümer am Montag gegen 12 Uhr am Straßenrand in der Michel-Weiß-Straße abgestellt. Als er dann am nächsten Tag gegen 13 Uhr zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass die Fahrerseite fast auf der gesamten Länge zerkratzt worden und zudem eine Delle in der Fahrertür vorhanden war. Offenbar hatte ein bislang Unbekannter im Vorbeifahren das geparkte Auto beschädigt und die Flucht ergriffen, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09221/6090 um Hinweise aus der Bevölkerung. pol