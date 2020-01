BMW angefahren und geflüchtet

Im Zeitraum vom 5. bis 11. Januar hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich unterwegs mit einem roten oder orangefarbenen Fahrzeug einen in Ebermannstadt geparkten BMW beschädigt. Obwohl der Verursacher an der hinteren Tür einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das geschädigte Fahrzeug wurde lediglich im Stadtgebiet Ebermannstadt und an der Wohnadresse in der Oberen Bayerischen Gasse geparkt. Wem ist etwas aufgefallen oder wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.