BMW angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter beschädigte am Montag zwischen 13 und 21.45 Uhr den roten 3er BMW einer 46-jährigen Frau, der zu dieser Zeit im Parkhaus des Klinikums abgestellt war. Am BMW wurde die hintere Stoßstange an der linken Seite verkratzt, so dass ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen.