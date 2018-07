BMW angefahren: 1150 Euro Schaden

Am Montagabend touchierte eine 64-jährige Frau in der Friedrich-Ebert-Straße beim Ausparken mit ihrem Pkw einen BMW . Im Anschluss setzte sie die Fahrt fort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Zwei Zeugen konnten den Unfall beobachten und hinterließen einen Zettel mit dem Kennzeichen der Verursacherin am geparkten Fahrzeug. Die Beschuldigte erhält eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf 1150 Euro.