Blutspuren hinterlassen

In einem Waldstück südlich der Straße zwischen Hemhofen und Heppstädt in Richtung Funkmast ist am Freitagnachmittag ein Fahrrad gefunden worden, an dem die Polizei frische Blutspuren festgestellt hat. Diese ließen sich in Richtung des Funkmastes weiter verfolgen, verloren sich aber dann, heißt es im Pressebericht.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Scott Voltage mit Gelsattel. Eine Nachfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief negativ.

Die Höchstadter Polizei ging davon aus, dass sich der Unfall in der Nacht zum Freitag oder am Freitagmorgen ereignet hat. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Inzwischen hat sich auch der verletzte Fahrradfahrer bei der Polizei gemeldet. pol