Der BRK-Kreisverband Lichtenfels muss den geplanten Blutspendetermin in Hochstadt am Donnerstag, 22. August, aus organisatorischen Gründen verschieben. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende in der Katzogelhalle besteht am Donnerstag, 5. September, von 17 bis 20 Uhr. Alle Termine für 2019 sind zudem auf der Internetseite des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels unter www.kvlichtenfels.brk.de zu finden. red