Blutspendetermin ist abgesagt

Der am Donnerstag, 4. April, in Burgkunstadt geplante Blutspendetermin muss aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Die nächsten Termine sind: Donnerstag, 25. April, 17 bis 20 Uhr im Jugendheim in Marktzeuln; Freitag, 17. Mai, 16.30 bis 20.30 Uhr in der Realschule in Bad Staffelstein. red