Stockheim 10.12.2019

Blutspendetermin in Stockheim

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl bietet am Freitag, 24. Januar, im Gasthof "Zur alten Zeche", Bergwerksstraße 38 in Stockheim zwischen 16.30 und 19 Uhr einen Blutspendetermin an. Alle Spender...