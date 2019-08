Der BRK-Kreisverband Lichtenfels muss den geplanten Blutspendetermin in Michelau am morgigen Freitag, 16. August, aus organisatorischen Gründen absagen. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende findet daher beim Nachlauftermin in der Stadthalle Lichtenfels am Montag, 19. August, von 15.30 bis 20 Uhr statt. Der nächste Blutspendetermin in Michelau findet somit erst am 13. Dezember im Gemeindezentrum statt. red