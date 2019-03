Blutspendetermin in der Stadthalle

Der nächste Blutspendetermin des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels findet am morgigen Dienstag von 15.30 bis 20 Uhr in der Stadthalle statt. Seit Anfang des Jahres läuft zudem unter dem Motto "Lebensretter gesucht!" die Erstspenderaktion in Zusammenarbeit mit der Neuen Filmbühne Lichtenfels. Jeder Erstspender erhält für seine Blutspende einen Gutschein für das Lichtenfelser Kino. Alle Termine für 2019 sind auf der Internetseite des Kreisverbandes Lichtenfels unter

www.kvlichtenfels.brk.de zu finden. red