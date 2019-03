Blutspender gehen in die Luft

Der Rot-Kreuz-Kreisverband Haßberge hat sich für das Jahr 2019 einiges vorgenommen - besonders im Arbeitsbereich Blutspende.

So fand in den letzten drei Monaten des Jahres 2018 bei den Blutspendeterminen eine Umfrage unter den Blutspendern statt. Es ging um Fragen, die den Verantwortlichen des Kreisverbandes im Hinblick auf Verpflegung, ehrenamtliches Personal, Werbung und das Dankeschön-Präsent wichtig waren.

Wichtig war die Meinung der Blutspender. Über 1100 Fragebögen galt es dann im Januar auszuwerten. Sehr viele Blutspender nutzten die Chance, ihre Meinung zu äußern, Kritik und Lob anzubringen und am damit verbundenen Gewinnspiel teilzunehmen.

Jetzt war es so weit: "Rettungszwerg" Konrad Krämer aus Knetzgau zog die Gewinner des Gewinnspieles. Im Rahmen einer Tagung des Arbeitskreises Blutspenden konnten den glücklichen Gewinnern die Preise überreicht werden, wie das Rote Kreuz weiter mitteilte.

Die Gewinner

Dritter bis fünfter Preis: Je ein Gutschein über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs ging an Anja Engel und Markus Wolf (beide aus Haßfurt) und an Thomas Nicklaus aus Hofheim.

Den zweiten Platz, eine Heißluftballonfahrt für eine Person, erhielt Roland Kuhn aus Weisbrunn. Über den ersten Platz, eine Heißluftballonfahrt für zwei Personen, freute sich Werner Krauße aus Augsfeld. red